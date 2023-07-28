İki eski ezeli rakip Messi ve Ramos, yeniden rakip olacakları günler için deri sayıma geçti.

NE OLDU? Ramos, Haziran sonunda sözleşmesi sona erdiğinde Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra serbest kaldı.

37 yaşındaki savunma oyuncusu, Suudi Pro Ligi'ne bir transfer hamle ile bağlantılıydı, ancak Mundo Deportivo şimdi Los Angeles FC'nin İspanyol stoperi MLS ekibine transfer etmek istediğini iddia ediyor. Haberlere göre bu transfer hamlesi, şimdi Inter Miami'de olan Ramos ve Lionel Messi'nin geçtiğimiz yıllarda sırasıyla Real Madrid ve Barcelona için oynarken başlattığı rekabeti yeniden alevlendirebilir.

BÜYÜK RESİM: Ramos ve Messi, on yılı aşkın bir süre La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde birçok kez karşı karşıya geldi.

Ve Paris'te kaldıkları süre boyunca barışırken Mundo, tecrübeli stoperin bir kez daha 'Messi karşıtı' haline gelebileceğini yazıyor.

Mevcut şampiyon LAFC'nin kısa vadeli bir anlaşma için Ramos'a teklif vermeye hazır olduğu bildiriliyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Miami'deki ilk iki maçında üç gol atan Messi, Miami formasıyla ABD kariyerine mükemmel bir başlangıç yaptı.

Ancak Ramos'un LAFC'ye katılıp katılmayacağı henüz belli değil.