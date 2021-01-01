"Lionel Messi ile PSG'de oynamak harika olur"

Paris Saint-Germain'in Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria, Lionel Messi'yi Paris'te görmek istiyor.

Angel Di Maria, Paris Saint-Germain'de Lionel Messi ile takım arkadaşı olmanın harika olacağını söyledi.

İki Arjantinli daha önce milli takımda birlikte oynadı fakat Di Maria, kulüp düzeyinde yıldız oyuncuyla aynı formayı giymeyi çok istiyor.

Sezon sonunda Barcelona ile olan sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi, henüz kararını verebilmiş değil. Manchester City ve PSG'nin yıldız oyuncuya talip olduğu bilinen bir gerçek.

Ne dedi?

BeIn Sports'a konuşan Di Maria, Messi ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Kariyerim boyunca gördüğüm şeylere bakacak olursak Leo'nun başka bir gezegenden olduğunu düşünüyorum."

"Onu takım arkadaşım olarak görmek harika olurdu."

“Ama o bir Barcelona oyuncusu ve sözleşmesi var. Ondan sonra göreceğiz. Messi ile çok konuşuyorum ve ona her zaman önemli olanın onun ve ailesinin mutluluğu olduğunu söylüyorum. Başka bir şey söylemek zor."

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Lionel Messi'nin sezon sonunda Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu fakat Joan Laporta'nın yeniden başkan seçilmesi, Katalanları umutlandırdı.

PSG'li oyunclar bir süredir Messi ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıyor ve onu açık bir şekilde Paris'e çağırıyor.

Di Maria bunu sık sık yenilerken daha önce Neymar, Marco Verratti ve Leandro Paredes bu minvalde açıklamalar yapmış, daha sonra Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman bu durumu 'saygısızlık' olarak nitelendirmişti.