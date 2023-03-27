Arjantinli süperstarın gelecek sezon için nasıl bir karar vereceği henüz belli değil.

NE OLDU? Lionel Messi, Paris Saint-Germain'deki kontratı sona ererken yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne geçecek ve dilediği takımla anlaşabilecek.

Fransız ekibiyle bir süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmeleri var, ancak şu ana kadar herhangi bir anlaşma yapılamadı.

BÜYÜK RESİM: Katar 2022'de Arjantin ile Dünya Kupası zaferine ulaşan Messi, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih hezimetinin ardından eleştirilerin hedefindeydi.

Arjantinli süperstarın, Fransız ekibine olan bağlılığı sorgulandı ve PSG’nin eski yıldızları, Messi ile sözleşme uzatılmaması gerektiğini açıkça ilan ettiler.

Ancak, her şeye rağmen Fransız yetkililer Arjantinli süperstarı takımda tutmak için her yolu deneyecekler.

VE DAHA FAZLASI: Sport’ta yer alan haber ise bu konuyu doğruluyor.

Ve Messi'ye gelen tek resmi teklifin şu anda forma giydiği PSG’den olduğunun altı çiziliyor.

MLS ve Suudi Arabistan kulüplerinin de Arjantinli yıldıza ilgi duyduğu, ancak şu ana kadar herhangi bir resmi temasta bulunmadıkları belirtildi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Barcelona Başkanı Joan Laporta, daha önce Catalunya'da sayısız rekor kıran Messi'ye Camp Nou'da kapılarının açık olduğunu söyledi.

Ancak Barcelona’nın ekonomik olarak kötü durumda olduğu ve PSG’ye, Messi konusunda rakip olamayacakları net bir şekilde görülüyor.