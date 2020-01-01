Lionel Messi için flaş ayrılık iddiası! 2021'de...

İspanyol basını, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmayı düşündüğünü öne sürdü.

'nın Arjantinli yıldızı 'nin gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Cadena SER'in haberine göre 33 yaşındaki yıldız ile yönetim arasında son haftalarda süren iki yıllık yeni sözleşme konusunda ilerleme sağlanamadı.

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Radyo kanalında yapılan El Larguero isimli spor programında sunuculuk yapan muhabir Manu Carreno, Arjantinli yıldızın 2021 yazında takımdan ayrılmaya karar verdiğini öne sürdü.

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Haberde Messi'nin kulüpte yaşanan problemlerden sorumlu tutulması nedeniyle rahatsız olduğu ve ayrılık isteğine yönetime bildirdiği de kaydedildi.

Barcelona yönetiminin ise Messi'yi kesinlikle takımda tutmak istediği de gelen haberler arasında.