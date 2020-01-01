Lionel Messi: "Herkesin problemi olmaktan bıktım!"

Arjantinli yıldız, Antoine Griezmann'ın amcasının kendisine yönelik yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi...

'da sık sık Antoine Griezmann'ın beklenen performansı sergileyememesinin sorumlusu olarak gösterilen , bu suçlamalardan sıkıldığını söyledi.

Son günlerde Griezmann'ın amcası Emmanuel Lopes ve eski menajeri Eric Olhats, yaptıkları açıklamalarda takım içindeki sorunların Arjantinli yıldızdan kaynaklandığı öne sürmüşlerdi.

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Lopes, El Chiringuito'ya yaptığı açıklamada, "Griezmann, Barcelona'daki ilk 6 ayında başarılı olamayacağını zaten kabullenmişti. Ama ben bu uyum sürecinin tüm yılı kapsayacağını beklemezdim. Kulübün içinde neler olduğunu biliyorum, Messi'yle bazı şeyler kolay değil. Messi, Barcelona'da yeteri kadar iyi çalışmıyor ve takımın antrenman programı bazı oyunculara göre düzenleniyor." demişti.

Daha fazla takım

Milli takım kampı dönüşünde El Prat Havaalanı'nda basın mensuplarının konu hakkındaki sorularına yanıt veren Messi, "Kulüpteki herkesin problemi olmaktan bıktım." diye konuştu.

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Bilindiği üzere Barcelona ile sözleşmesini yenilemeyen 33 yaşındaki futbolcunun adı son dönemlerde sıkça ile anılıyor.