Lionel Messi golünü, David Beckham'a gönderme yaptığı sürpriz gol sevinciyle kutladı

Lionel Messi, Atlanta United'a karşı kaydettiği golün ardından Inter Miami'nin ortağı David Beckham'ın karşısına geçip kutlama yaptı.

Messi, Atlanta United'a karşı şov yaptı

4-0'lık bir zafer kazandılar

Beckham'a bakıp kutlama yaptı

NE OLDU? Lionel Messi, Inter Miami formasıyla ilk iki maçını muhteşem bir formla geçirdi. Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası maçında Atlanta United'a karşı forma giyen Arjantinli, 2 gol ve 1 asistle 4-0'lık galibiyete öncülük etti.

DAHA FAZLASI: Golünü kaydettikten sonra Inter Miami'nin ortağı David Beckham'ın karşısına geçen Lionel Messi, İngiliz efsanenin önünde kutlama yaptı.

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, takımının Cruz Azul'u 2-1 yendiği karşılaşmada da 90+4'te fileleri havalandırmış ve galibiyet golünü atmıştı.

SIRADA NE VAR? Messi yeni takımında sadece iki maçta kaydettiği 3 golle Amerika'yı kasıp kavurdu. 20 Ağustos'ta Charlotte'a karşı ilk MLS maçına çıkacak.