Lionel Messi gitti! PSG için sırada Mohamed Salah mı var?

Liverpool'un eski oyuncusu, PSG'de Lionel Messi'nin ardından rotanın Mohamed Salah'a döneceğini düşünüyor.

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NE OLDU? Liverpool efsanesi Robbie Fowler, hem Real Madrid hem de Paris Saint-Germain'de bu yaz gündemin Mohamed Salah olacağına inanıyor. Lionel Messi, PSG'ye veda ederken Karim Benzema da Real Madrid'deki 14 yıllık hikayesini tamamladı.

NE SÖYLENDİ? The Mirror'a konuşan Robbie Fowler şunları söyledi: "Robert Lewandowski kariyerini Barcelona'da tamamlayacak gibi görünüyor. Haaland ve Mbappe'nin bu yaz başka bir takıma gitmeyeceği ortada. Geriye Harry Kane, Mohamed Salah ve Neymar kalıyor. Bu yaz hem Real Madrid hem de Paris Saint-Germain'in Mohamed Salah için Liverpool'un kapısını çalması sürpriz olmaz. PSG'nin bu yaz Messi ve Neymar'ın yerini büyük bir isimle doldurması gerekiyor."

BÜYÜK RESİM: Mohamed Salah geçen yaz Liverpool ile sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

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