Lionel Messi geleceği hakkında ilk kez konuştu! Hangi takıma transfer olacak?

PSG ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Lionel Messi'nin adı Barcelona, Al Hilal ve Inter Miami ile anılırken Arjantinli geleceğini değerlendirdi.

Messi, PSG ile henüz sözleşme yenilemedi

Sezon sonunda serbest oyuncu olacak

Geleceğine dair henüz net plan yapmadı

NE OLDU? Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna yaklaşırken henüz Ligue 1 ekibiyle kontrat yenilemedi ve geleceğine dair dedikodular da arttı. MLS ekibi Inter Miami, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve eski kulübü Barcelona'nın Arjantinli yıldızla sözleşme imzalamak istediği biliniyor. Peki Messi ne düşünüyor?

NE SÖYLENDİ? Bir reklam çekimi sırasında konuşan Lionel Messi geleceğiyle ilgili kendisine sorulan soruya da yanıt verdi. Arjantinli yıldız net kararını henüz vermediği konusunda ısrar etti: "Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında hayal kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yani Tanrı nasıl isterse öyle olacak."

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi'nin Barcelona'dan gelecek bir telefonu beklediği, bu nedenle PSG'ye henüz net yanıt vermediği iddia ediliyor. Katalan devinin başkanı Joan Laporta ise Arjantinli yıldızın geri dönüşünü hazırlamak için sponsorlarla temas halinde.