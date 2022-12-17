Lionel Messi formaları, Arjantin'in Dünya Kupası finali öncesinde tükendi

Adidas, 2022 Dünya Kupası finali öncesinde dünya çapındaki tüm Lionel Messi formalarının tükendiğini doğruladı.

Arjantin ile Fransa finalde karşı karşıya gelecek

Lionel Messi turnuvadaki ilk zaferini yaşayabilir

Arjantinlinin formaları tükendi

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi turnuvadaki ilk şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Son şampiyon Fransa ise üst üste ikinci kez kupa kaldırmayı hedefliyor. Bu büyük final öncesinde dünya çapındaki Messi formaları tükendi.

NE SÖYLENDİ? Marca'nın haberine göre, Adidas, 10 numaralı Lionel Messi formalarının dünya çapında tükendiğini doğruladı.

SIRADA NE VAR? Arjantin ile Fransa, 18 Aralık'ta 2022 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.