Lionel Messi'den MLS'e övgü: "Öyle görünmeyebilir ama..."

Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, MLS hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken ligin dinamikleriyle ilgili de bilgi verdi.

Kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Lionel Messi, Simplemente Futbol adlı YouTube kanalına konuştu.

Arjantinli efsane MLS'in dışarıdan göründüğü gibi olmadığını ve fizik kapasitesi çok yüksek bir lig olduğunu savundu: "Öyle görünmeyebilir ama MLS fiziksel seviyesi çok yüksek bir lig. Birçok genç futbolcu eksiklerini fiziksel özellikleriyle telafi ediyor. Takımlar çok koşuyor, çok mücadele ediyor."

Messi ayrıca MLS'e transfer olan genç ve yabancı futbolcuların ligin kalitesini artırdığına da dikkat çekti: "Bence her geçen gün takımlar daha iyiye gidiyor. Bu sezon birçok takım kadrosunu yabancı futbolcularla güçlendirdi. Genç ve yabancı futbolcular MLS'i daha güçlü yapıyor."

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Messi'nin genç ve yabancı transferlerle ilgili sözleri MLS'in transfer politikasını etkileyebilir. Kulüpler, Arjantinli yıldızın sözlerine kulak verdiği takdirde ABD'ye yurt dışından daha fazla yabancı futbolcu transfer olabilir.

Ayrıca Messi'nin sözleri yalnızca ligin kalitesiyle sınırlı değil. Son günlerde kulübü Inter Miami ile sözleşme yenileyeceği konuşulan 37 yaşındaki futbolcu şu sözleriyle bu durumun sinyallerini de vermiş oldu: "Gerçek şu ki burada olmayı seviyorum. Çok fazla seyahat etmem gerekiyor ama MLS gerçekten keyif alınacak bir lig."