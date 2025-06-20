Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo itirafı: "Biz arkadaş değiliz"

Lionel Messi, uzun yıllar rekabet ettiği Cristiano Ronaldo ile ilişkisini anlatırken "arkadaş olmadıklarını" belirtti.

NE OLDU?

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasında herhangi bir husumet ya da anlaşmazlık bulunmuyor. Aralarındaki mesafenin nedeni, kişisel farklılıklar değil; yollarının çok nadiren kesişmiş olması. İspanya’da aynı dönemde rekabet ettikleri zamanlarda bile, La Liga’nın iki devi Barcelona ve Real Madrid’in ezeli rekabeti nedeniyle karşıt taraflarda yer alıyorlardı.

DAHA GENİŞ ÇERÇEVE

Ronaldo şu anda Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr forması giyerken, Messi ise MLS ekiplerinden Inter Miami'de kariyerine devam ediyor. Her iki süperstarın da sahalara veda etmeden önce aynı takımda buluşması yönünde yoğun bir istek olsa da, bu fikir şimdilik sadece tutkulu futbolseverlerin hayallerinde yaşıyor.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bu yaz Messi, Ronaldo ile aynı turnuvada mücadele edebilirdi. Inter Miami, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılırken, Cristiano Ronaldo'nun bu turnuvada yer alma fırsatları olmasına rağmen teklifi geri çevirdiği bildirildi.

MESSI NE DEDİ?

Messi, DSports’a verdiği röportajda Ronaldo ile olan ilişkisini şu sözlerle anlattı: “Cristiano Ronaldo’ya ve kariyerine – hâlâ en üst seviyede mücadele ettiği için – büyük bir saygım ve hayranlığım var."

"Aramızdaki rekabet sahadaydı. Her birimiz takımımız için en iyisini yapmak istiyorduk. Doğal olarak her şey sahada kalıyordu. Saha dışında ise bizler gayet normal insanlarız."

"Elbette arkadaş değiliz çünkü birlikte vakit geçirmiyoruz ama her zaman birbirimize büyük bir saygı gösterdik.”

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SIRADA NE VAR?

Messi ve Ronaldo toplamda 13 Ballon d'Or kazandı ve futbol tarihine sayısız kez adlarını yazdırdı. 40 yaşındaki Ronaldo kariyerindeki 1000. gole ulaşmayı hedeflerken, Dünya Kupası sahibi Messi 38. yaş gününü salı günü kutlamaya hazırlanıyor.