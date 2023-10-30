Lionel Messi'den Ballon d'Or öncesi büyük pot

- Messi, sekizinci Ballon d'Or'unu kazanabilir
- Törenden önce imajını değiştirdi
- Özel gece için Paris'e gitti
NE OLDU? Lionel Messi'nin Miami'deki berberi, Ballon d'Or ödül töreninden bir gün önce Arjantinli yıldızın saç kesimini değiştirdiği yeni görünümünü paylaştı. Arjantinli yıldız özel olarak hazırlandığı gecede sekizinci Ballon d'Or ödülünün sahibi olabilir.
NE SÖYLENDİ? Lionel Messi'nin berberi paylaşımında şu sözlere yer verdi: "En büyük Leo Messi'yi yarına hazır bir şekilde uğurluyoruz. 8. Ballon d'Or ödülünü kazanacağı özel bir gün."
BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Arjantinli ile 2022 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Ancak Manchester City ile üç kupa kaldıran Erling Halaand ile PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe de ödül için yarışı sürdürüyor.