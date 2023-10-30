Lionel Messi'den Ballon d'Or öncesi büyük pot

Inter Miami'nin yıldız Lionel Messi, Ballon d'Or ödül töreni için imajını değiştirdi ve özel geceye özel bir hazırlık yaptı.

Messi, sekizinci Ballon d'Or'unu kazanabilir

Törenden önce imajını değiştirdi

Özel gece için Paris'e gitti

NE OLDU? Lionel Messi'nin Miami'deki berberi, Ballon d'Or ödül töreninden bir gün önce Arjantinli yıldızın saç kesimini değiştirdiği yeni görünümünü paylaştı. Arjantinli yıldız özel olarak hazırlandığı gecede sekizinci Ballon d'Or ödülünün sahibi olabilir.

NE SÖYLENDİ? Lionel Messi'nin berberi paylaşımında şu sözlere yer verdi: "En büyük Leo Messi'yi yarına hazır bir şekilde uğurluyoruz. 8. Ballon d'Or ödülünü kazanacağı özel bir gün."

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Arjantinli ile 2022 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Ancak Manchester City ile üç kupa kaldıran Erling Halaand ile PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe de ödül için yarışı sürdürüyor.