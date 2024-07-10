Lionel Messi bir kez daha futbol tarihine geçti

Copa America yarı final maçında Kanada'yı 2-0 mağlup eden Arjantin adını finale yazdırırken Lionel Messi tarihe geçti.

Arjantin, Kanada'yı 2-0 mağlup etti

Copa America'da üst üste ikinci kez finaldeler

Messi bir ilki başardı

NE OLDU? Arjantin ile Kanada, Copa America yarı finalinde karşı karşıya gelirken maçı 22. dakikada Julian Alvarez ve 51. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle Arjantin kazandı ve adını finale yazdıran taraf oldu. Lionel Messi ise bu maçta bir ilki başardı.

BÜYÜK RESİM: Kanada karşısındaki Arjantin üst üste ikinci kez finale çıkma başarısını gösterirken Lionel Messi de bir ilke imza attı. Lionel Messi tarihte milli takımla beraber 7 final oynayan ilk futbolcu olacak.

SIRADA NE VAR? 11 Temmuz Perşembe gecesi 03.00'de Uruguay ile Kolombiya arasında oynanacak karşılaşmanın galibi, 15 Temmuz'da Arjantin ile finalde karşı karşıya gelecek.