Lionel Messi, Barcelona'nın PCR testine katılmayacak

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi, takımın yarınki PCR testine katılmayacağını kulübe bildirdi.

Katalan devi yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

İspanyol futbolundaki salgın protokolü kapsamında futbolcuları yarın PCR testine girecek.

Takımdan ayrılma kararı alan 'nin bu teste katılmayacağı öğrenildi.

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Arjantinli futbolcunun pazartesi günü yapılacak antrenmana çıkması da beklenmiyor.

Messi ile yönetim arasında soğuk savaş

Messi geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla kulüp yönetimine ulaşıp ayrılığını resmileştirmek için görüşme talep etmişti.

Ancak kulüp yönetimi sadece sözleşme yenilemek için masaya oturacaklarını iletip bu teklifi reddetmişti.