Lionel Messi Barcelona'dan izin aldı! Eibar maçında yok
Yaz döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen ama daha sonra Barcelona'da kalmaya karar veren Lionel Messi, 2020'nin son maçında forma giyemeyecek.
Arjantinli oyuncunun ayak bileğinden bir sakatlığı bulunuyordu. Fakat yapılan açıklamada bu sakatlığın sona erdiği bildirilmişti. Yılbaşı tatili ülkesine giden Messi, tam hazır olmadığını ifade edeek Salı günü oynanacak Eibar maçı öncesi affını istedi.
Teknik direktör Ronald Koeman ve kulübünden izin alan yıldız oyuncu, 3 Ocak 2021'de oynanancak Huesca maçı öncesi Barselona'ya gelecek.
Ronald Koeman'ın Messi'yi bu sezon zaman zaman kenarda oturtarak dinlendirmek istediği biliniyor. Daha önce Real Betis maçında da bu planını gerçekleştirmişti. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Arjantinli oyuncu, 5-2 biten maçta iki gole imza atmıştı.
33 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 resmi maçta görev yaptı ve 10 gol kaydetti.
Barcelona ise La Liga'da oynadığı 14 maçta topladığı 18 puanla beşinci sırada yer alıyor.