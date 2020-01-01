Lionel Messi Barcelona'dan izin aldı! Eibar maçında yok

Barcelona'da sezonun gündem ismi Lionel Messi, yılbaşı tatilini uzattı. Arjantinli oyuncu, Eibar maçında forma giyemeyecek.

Yaz döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen ama daha sonra 'da kalmaya karar veren , 2020'nin son maçında forma giyemeyecek.

Arjantinli oyuncunun ayak bileğinden bir sakatlığı bulunuyordu. Fakat yapılan açıklamada bu sakatlığın sona erdiği bildirilmişti. Yılbaşı tatili ülkesine giden Messi, tam hazır olmadığını ifade edeek Salı günü oynanacak maçı öncesi affını istedi.

Teknik direktör Ronald Koeman ve kulübünden izin alan yıldız oyuncu, 3 Ocak 2021'de oynanancak maçı öncesi Barselona'ya gelecek.

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Ronald Koeman'ın Messi'yi bu sezon zaman zaman kenarda oturtarak dinlendirmek istediği biliniyor. Daha önce maçında da bu planını gerçekleştirmişti. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Arjantinli oyuncu, 5-2 biten maçta iki gole imza atmıştı.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 resmi maçta görev yaptı ve 10 gol kaydetti.

Barcelona ise 'da oynadığı 14 maçta topladığı 18 puanla beşinci sırada yer alıyor.