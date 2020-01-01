Lionel Messi, Barcelona’dan ayrılabilir mi?

Barcelona’da sportif direktör Eric Abidal ile medya üzerinden atışma yaşayan Lionel Messi’nin kulüpteki geleceği son zamanlarda merak konusu oldu.

’nin sözleşmesini uzatmama ihtimalinin, ’da endişe kaynağı olmaya başladığı konuşuluyor.

Arjantinli yıldızın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. Ancak sözleşmedeki özel bir madde olası bir ayrılığın daha erken yaşanmasına sebebiyet verebilir.

İddiaya göre Messi, sezon sonunda Barcelona’ya bir ay önceden bildirmesi koşuluyla sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip.

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Bu nedenle özellikle ’nin, Barcelona yönetimiyle sorunlar yaşayan Messi’yi yakından takip ettiği öne sürülüyor.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona’yı çalıştırdığı dönemde Messi liderliğinde kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşamıştı.

Messi ile Abidal arasında yaşandı?

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Messi 18 yıldır Barcelona formasını giyiyor ancak sportif direktör Abidal ile yaşadığı tartışma ayrılık ihtimalini doğurdu.

Abidal, takımın eski teknik direktör Ernesto Valverde önderliğinde aldığı kötü sonuçların ardından Sport’a yaptığı açıklamada “Mutlu olmayan birçok futbolcu vardı. Yeterince çalışmıyorlardı. İçeride bir iletişim sorunu da yaşanıyordu. Bu kulübün eski bir futbolcusu olarak takımla teknik direktör arasındaki ilişkiyi sezebiliyordum. Düşündüklerimi yönetime ilettim ve bir karar aldık” ifadelerini kullanmıştı.

Messi ise takımı medya üzerinden eleştiren Abidal’e sert çıkmış ve “Herkes kendi işine bakmalı. Sahada yaşananlardan futbolcular sorumludur. Kötü oynadığımız zaman bunu ilk kabul eden biz oluyoruz. Sportif direktörlük yapanlar da kendi sorumlulukları ile ilgilenmeliler” diye konuşmuştu.