Lionel Messi, Barcelona'da Xavi'nin rekorunu egale etti

Arjantinli süperstar, Huesca maçıyla birlikte Katalan kulübünde Xavi'nin rekoruna ortak oldu.

Lionel Messi, Huesca'ya karşı sahaya çıkarak bir rekora da imza attı.

Barcelona'nın yıldız ismi, 767'nci kez Katalan ekibinin formasını giyerek, kulübün en fazla sayıda maça çıkma rekoruna sahip olan Xavi'yi yakaladı.

Messi'nin rekorları

33 yaşındaki oyuncu, sezonun başlarında Barcelona'nın La Liga'da en fazla forma giyen oyuncu rekorunda Xavi'yi geride bırakmıştı. Huesca maçıyla birlikte tüm kulvarlarda en fazla forma giyen isim olan Xavi'yi yakaladı.

Messi'nin forma giydiği 766 maçta Barcelona, 535 galibiyet, 140 beraberlik ve 91 mağlubiyet aldı.

Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Messi, 510 La Liga, 149 Şampiyonlar Ligi, 79 Copa del Rey, 20 İspanya Süper Kupası, 5 Kulüpler Dünya Kupası ve 4 Avrupa Süper Kupası'nda Barcelona formasını taşıdı.

2005 yılında ilk kez Barcelona forması giyen Messi, attığı gollerde tüm Barcelona oyuncularının arasında zirvede yer alıyor. Messi aynı zamanda Barcelona'da en fazla kupa kazanan oyuncu durumunda.

Messi ile Xavi'nin ilişkisi

Barcelona tarihine adını altın harflerle yazdıran Xavi ve Messi, Katalan temsilcisinin Şampiyonlar Ligi ve La Liga'ya ambargo koyduğu yıllarda yakın bir bağ kurmuştu.

Messi'nin altı kez Ballon d'Or kazanmasında İspanyol orta sahanın da büyük payı vardı.

Xavi, Messi için neler söylemişti?

Şimdilerde Al Sadd'da teknik direktörlük yapan Xavi, Messi ile geçmişte Barcelona'da önemli başarılar kazanan Ronaldinho'yu kıyaslamıştı:

"Ronaldinho en üst seviyede, belki de tek eksik özelliği süreklilikti. Benim için Messi, sürekliliği nedeniyle Ronaldinho'nun üzerinde. O, tarihin en iyisi."

Messi de Xavi için, "İspanyol futbol tarihinin en iyi oyuncusu," demişti.

Messi bu sezon ne yaptı?

Henüz yeni sözleşme imzalama görüşmelerine başlamayan Messi, 2020-21 sezonunda Barcelona formasıyla, tüm kulvarlarda 35 maça çıktı.

Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 25 gol atarken, 11 de asist yapma başarısını gösterdi.