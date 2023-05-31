Lionel Messi, Barcelona'ya transfer teklifi için son tarih verdi

Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer teklifinde bulunmaları için 10 gün verdiği iddia ediliyor.

Messi bu yaz PSG'den ayrılacak

Barça onu yeniden Camp Nou'da görmek istiyor

Arjantinli on gün süre verdi

NE OLDU? Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna gelen Lionel Messi'nin Paris'ten ayrılması beklenirken eski kulübü Barcelona'ya döneceği iddia ediliyor. Relevo'nun haberine göre, Barcelona'dan yeşil ışık bekleyen Lionel Messi eski kulübüne on günlük süre verdi.

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönmek istese de Katalan devinin yaşadığı mali sıkıntılar bu hamleyi biraz zorlaştırıyor. Ayrıca Arjantinli yıldıza Suudi Arabistan ve MLS'ten büyük teklifler var.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty Images