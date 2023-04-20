Lionel Messi, Barcelona'ya dönerse Cristiano Ronaldo'dan 8 kat daha az kazanacak

Arjantinli yıldız eski kulübüne yeniden imza atması halinde Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki yıllık kazancının 8 kat azını alacak.

Messi, PSG ile henüz sözleşme yenilemedi

Barcelona'ya geri döneceği konuşuluyor

Katalan devi, Arjantinliye ödeyeceği yıllık miktarı belirledi

NE OLDU? PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Lionel Messi hala kulübüyle kontrat yenilemedi ve gelecek yıl eski kulübü Barcelona'nın formasını giyeceği iddia ediliyor. Arjantinli yıldızın çocukluk kulübünden telefon beklediği konuşulurken mali zorluklar yaşayan Barcelona, Messi'ye ödeyebileceği yıllık maaşı belirledi.

BARCELONA, MESSI'YE NE KADAR ÖDEYECEK? Sport gazetesinin haberine göre, Barcelona, Lionel Messi'ye yıllık brüt olarak 25 milyon euro ödeyebilecek. Katalan devi, Arjantinli yıldıza fesih opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme teklif edecek.

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi yıllık 25 milyon euro'ya Barcelona'ya dönmeyi kabul ederse Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'dan kazandığı maaşın 8 kat azını alacak. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'da yıllık 200 milyon euro kazanıyor. Ayrıca Lionel Messi'ye bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den teklif var. Barcelona Başkanı Joan Laporta ise geçtiğimiz günlerde bir taraftarın, "Lionel Messi, Barcelona'ya dönecek mi?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.

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