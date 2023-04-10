Lionel Messi, Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan transfer çağrısı bekliyor

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'deki geleceği hakkında net karara varmadan önce Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan bir hamle bekliyor.

Arjantinli yıldızın Paris'teki sözleşmesi bu yaz sona eriyor

Fransa'daki görüşmeleri karara bağlamadı

Barcelona'ya geri dönmek istiyor

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi oyuncu, Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi sona ererken Katalan devine geri dönmenin hayalini kuruyor. Paris'te yeni şartlar üzerinde anlaşmaya hala varılmadı ve Lionel Messi serbest oyuncu statüsünde olmaya doğru ilerliyor.

BÜYÜK RESİM: Laporta da dahil olmak üzere birçok Barcelonalı, Lionel Messi'nin geri dönüşü için açık kapı bıraktı. Ancak PSG hala resmi teklifini ileten tek kulüp ve Barcelona'dan henüz resmi bir hamle yok. Mundo Depotivo'nun haberine göre, Lionel Messi, Barcelona'dan gelecek bir haberi bekliyor.

DAHA FAZLASI: Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin babasıyla konuşsa da henüz Arjantinli yıldızla konuşmadı.

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