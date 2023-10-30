Lionel Messi, Ballon d'Or ödülünü sekizinci kez evine götürdü

Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nda zafer yaşayan Lionel Messi, Ballon d'Or ödülünün sekizinci kez sahibi oldu.

Ballon d'Or 2023 sahibini buldu

Gecenin oyuncusu Lionel Messi'ydi

Geçen sezon 58 gol kaydeden Haaland, Gerd Müller Ödülü'nü kazandı

NE OLDU? 2023 Ballon d'Or ödül töreni, Fransa'nın başkenti Paris'teki Theatre du Chatelet'de düzenlendi. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile zafer yaşayan Lionel Messi ödülü sekizinci kez evine götürdü. Arjantinli yıldız bu ödülü daha önce 2021, 2019, 2015, 2012, 2011, 2010 ve 2009'da kazanmıştı. Lionel Messi'yi 5 ödülle Cristiano Ronaldo takip ediyor ancak Portekizli yıldız bu sezon Ballon d'Or adayları arasında yer almadı.

2023 BALLON D'OR SIRALAMASI NASIL? 2023 Ballon d'Or oylaması sonucu sıralama şu şekilde oluştu:

1. Lionel Messi (Inter Miami)

2. Erling Haaland (Manchester City)

3. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

4. Kevin De Bruyne (Manchester City)

5. Rodri (Manchester City)

6. Vinicius Jr. (Real Madrid)

7. Julian Alvarez (Manchester City)

8. Victor Osimhen (Napoli)

9. Bernardo Silva (Manchester City)

10. Luka Modric (Real Madrid)

11. Mohamed Salah (Liverpool)

12. Robert Lewandowski (Barcelona)

13. Yassine Bounou (Sevilla / Al Hilal)

14. İlkay Gündoğan (Manchester City / Barcelona)

15. Emiliano Martinez (Aston Villa)

16. Karim Benzema (Real Madrid / Al Ittihad)

17. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

18. Jude Bellingham (Borussia Dortmund / Real Madrid)

19. Harry Kane (Tottenham / Bayern Münih)

20. Lautaro Martinez (Inter)

21. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

22. Kim Min-jae (Napoli / Bayern Münih)

23. Andre Onana (Inter / Manchester United)

24. Bukayo Saka (Arsenal)

25. Josko Gvardiol (RB Leipzig / Manchester City)

26. Jamal Musiala (Bayern Münih)

27. Nicolo Barella (Inter)

28. Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt / PSG)

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29. Martin Odegaard (Arsenal)

30. Ruben Dias (Manchester City)

BÜYÜK RESİM: 2023 Ballon d'Or ödüllerinin tüm kazananları ise şöyle:

Kopa Ödülü: Jude Bellingham

Socrates Ödülü: Vinicius Jr

Kadınlarda Yılın Takımı: Barcelona

Yachine Ödülü: Emiliano Martinez

Gerd Müller Ödülü: Erling Haaland

Erkeklerde Yılın Takımı: Manchester City

Kadınlarda Ballon d'Or: Aitana Bonmati