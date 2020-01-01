Lionel Messi, ayrılık kararını yönetime bildirdi!

Arjantinli yıldız, gönderdiği yazılı belgeyle Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine resmen iletti.

'da yönetim ile arasındaki krizle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Bilindiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşısında alınan 8-2'lik ağır yenilgi sonrasında Messi'nin takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar da kuvvetlenmişti.

Goal'ün edindiği bilgilere göre 33 yaşındaki futbolcu bugün kulüp yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildiren yazılı bir belge gönderdi.

Haberin devamı aşağıda

Tek taraflı fesih talebi

Öte yandan Onda Cero, Marca ve Rac1 gibi kaynakların yanı sıra İspanyol gazeteci Guillem Balague'nin haberlerine göre Arjantinli futbolcu, sözleşmesinde 2019-20 sezonu sonu için yer alan tek taraflı fesih maddesini kullanmak istiyor.

Daha fazla takım

Barcelona yönetiminin ise sözleşmedeki bu maddenin 10 Haziran 2020 tarihine dek geçerli olduğunu ve yıldız futbolcunun bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılamayacağını savunduğu da gelen haberler arasında. Pandemi nedeniyle sezonun uzamasının ise sözleşmedeki bu maddeyi nasıl etkileyeceği şimdilik bilinmiyor.