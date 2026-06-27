Lionel Messi, Arjantin’in Ürdün ile oynayacağı maçta ani bir şekilde kadroda yer almadı

Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, Lionel Messi’nin Cumartesi gecesi Pazar sabahına karşı Arjantin’in Ürdün ile oynayacağı maçta forma giymeyeceğini açıkladı.

91 yaşındaki gazeteci Macaya Marquez, milli takım teknik direktörü Scaloni’ye Messi’nin Ürdün maçında ilk 11’de yer alıp almayacağını sordu. Scaloni, tecrübeli gazeteciye bir istisna yaptı.

"Normalde bu tür bilgileri açıklamam, ama siz olduğunuz için dürüst olacağım. Messi, Ürdün maçında oynamayacak," diyen milli takım teknik direktörü, ardından Marquez'e övgü dolu sözler sarf etti.

“Size büyük saygı duyuyorum. Sizi burada görmekten çok mutluyum.” Basın toplantısının ardından ikili birlikte fotoğraf çektirdi.

Demek ki Messi, Ürdün maçında yedek kulübesinde oturacak. Scaloni, Messi’nin neden oynamayacağını açıklamadı. Arjantin, grup aşamasındaki ilk iki maçını sırasıyla Cezayir’e karşı 3-0 ve Avusturya’ya karşı 2-0 kazanmıştı. Beş golün tamamını Messi attı.

Arjantin, grup birincisi olarak tur atlamayı garantilediğinden Messi’ye dinlenme fırsatı verebilir. Dünya Kupası’nın bir sonraki turunda Güney Amerika ülkesi, Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.