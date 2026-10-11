Lionel Messi, cumartesiyi pazara bağlayan gece Inter Miami formasıyla harika bir performans sergiledi. Geçen hafta Arjantin Milli Takımı'na görkemli bir veda eden 39 yaşındaki oyun kurucu, DC United'a karşı sahasında 4-0 kazanılan maçta iki gol attı.

Messi, Luis Suárez'in ilk yarıda 1-0 ve 2-0'ı getirmesinin ardından ikinci yarıda iki kez ağları sarstı. Messi'nin ilk golünde asisti yapan isim Suárez oldu; Arjantinli yıldız, yakın mesafeden sağ köşeyi buldu.

4-0'da Messi, DC United ceza sahasına girip bir kez daha sağ köşeye soğukkanlı bir vuruşla topu gönderdi. Inter Miami taraftarları, takımlarının MLS'te ikinci sıraya yükseldiğini görürken büyük sevinç yaşadı.

Bu sonuç, MLS Doğu Konferansı'nda üst üste beş maç kazanamayan Inter Miami için önemli bir moral oldu. Lider Nashville SC ile arasındaki puan farkı ise tam 14.

Messi için de başarılı bir haftaydı. 2022 dünya şampiyonu, Benin karşısına çıkan Arjantin Milli Takımı'na milli futbolcu olarak veda etti. Messi bir penaltıyı gole çevirirken iki de asist yaptı.

Malacia'dan ilk maç

Tyrell Malacia, FC Cincinnati formasıyla ilk maçına çıktı. Sol bek, Atlanta United karşısında 72 dakika sahada kaldı ve rakibi 3-1 mağlup ettiler. Malacia, geçen yaz Manchester United'dan bonservissiz olarak ayrılmış ve kısa süre önce Amerikan kulübüne imza atmıştı.

Malacia (27), Cincinnati ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Kanat beki daha önce Hollanda'da Feyenoord ve PSV formaları giymişti.