Lionel Messi antrenmanlara gitmedi

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli yıldız, takımın antrenmanlarına katılmadı.

'nin 'dan ayrılma isteği sürüyor.

Daha öncesinda PCR (moleküler tanı) testi için tesislere gitmeyen Arjantinli yıldız, Goal kaynaklarının doğruladığı bilgiye göre takımın antrenmanlarına da katılmadı.

Kulübe gönderdiği burofax (İspanya acil posta servisi) yolu ile ayrılmak istediğini yönetime ileten Lionel Messi, yeni sezon öncesi takım çalışmalarına dahil olmayarak bu kararında ısrarcı olduğunu gösteriyor.

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Messi, sözleşmesindeki tek taraflı fesih hakkını kullanarak takımdan ayrılmak istese de kulüp bu hakkını kullanmak için süresinin dolduğunu öne sürüyor. Aynı şekilde yönetimi deyıldız ismin sözleşmesindeki 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin halen geçerli olduğu ve oyuncunun bu bedel ödenmeden sözleşmesini feshedemeyeceğini duyurdu.