"Lionel Messi antrenmanda serbest vuruş çalışmaz"

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı Nelson Semedo, Arjantinli oyuncu ile beraber yaptığı antrenmanları anlattı.

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı Nelson Semedo, şaşırtıcı bir açıklama yaptı ve Arjantinli oyuncunun serbest vuruş çalışması yapmadığını iddia etti.

Bu sezon kiralık olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın formasını giyen Semedo, The Telegraph'a bir röportaj verdi. Röportajda sorulan sorulardan biri de Lionel Messi ile birlikte antrenman yapmak hakkındaydı. Semedo bu soruya ilginç bir cevap verdi.

Nelson Semedo ne dedi?

"Messi'nin ne kadar iyi olduğunu tarif edebilecek çok fazla kelimem yok. Fakat onu daha şaşırtıcı kılan neydi biliyor musun? Orada olduğum süre boyunca Messi'yi antrenmanda bir kere bile serbest vuruş kullanırken görmedim. Yemin ederim asla yapmadı!

Biz her zaman uzaktan şut idmanı yapardık ama Messi hiçbir zaman serbest vuruş kullanmadı. Onun için bu çok doğal bir olaydı. Genelde insanlar çalışmanın mükemmelleştirdiğini söyler. Messi serbest vuruşlar için çalışmazdı ama yine de mükemmeldi!"

Lionel Messi'nin serbest vuruş rekoru

Lionel Messi, kariyerinin tamamını geçirdiği Barcelona'da 763 maça çıktı ve 658 gol kaydetti. Arjantinli, kariyerinde kullandığı serbest vuruşların 49 tanesini filelerle buluşturdu. Futbol tarihinin bir çok rekorunu elinde bulunduran Arjantinli oyuncu, bu alanda ise henüz arkalarda kalmış durumda. 33 yaşındaki oyuncu tüm zamanların en çok serbest vuruş golü atanlar listesinde 11. sırada yer alıyor.

İlk sıra ise Brezilyalı efsane Juninho'ya ait. Lyon formasıyla özdeşleşen oyuncu, kariyerindeki 77 golü mesafe tanımayan serbest vuruşlarından kaydetti. Bir diğer Brezilyalı efsane Pele'nin 70, David Beckham'ın ise 66 golü var.

Messi, bu alanda ise ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun önünde bulunuyor. Portekizli oyuncu 47 serbest vuruş golü kaydetti.

Lionel Messi bu sezon ne yaptı?

Yaz döneminde Barcelona'dan ayrılması gündeme gelen Lionel Messi, altyapısından yetiştiği takımda en azından bir sezon daha geçirmeye karar verdi. Katalan kulübünde mutsuz olduğu iddia edilen Ajantinli oyuncu, buna rağmen tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 24 gol kaydetti. Messi'nin ayrıca altı da asisti bulunuyor.