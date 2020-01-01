Lionel Messi, 2021'de Barcelona'dan ayrılabilir
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 gibi ezici bir skorla mağlup olan Barcelona'da Lionel Messi radikal kararlar aldı.
COPE isimli podcast kanalına göre Lionel Messi, kulübün yeni bir yapılanmaya girmemesi halinde 2021'de Barcelona'dan ayrılacak.
Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızın adı son dönemlerde Inter ve Manchester City ile anılmaya başlamıştı.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda uzun bir aradan sonra ilk defa Messi ve Ronaldo ikilisi yarı final aşamasında yer alamayacak.