Lionel Messi, 2021'de Barcelona'dan ayrılabilir

Bayern Münih'e mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Barcelona'da Lionel Messi, gelecek sezondan sonra takımdan ayrılabilir.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'e 8-2 gibi ezici bir skorla mağlup olan 'da radikal kararlar aldı.

COPE isimli podcast kanalına göre Lionel Messi, kulübün yeni bir yapılanmaya girmemesi halinde 2021'de Barcelona'dan ayrılacak.

Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızın adı son dönemlerde ve ile anılmaya başlamıştı.

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Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda uzun bir aradan sonra ilk defa Messi ve Ronaldo ikilisi yarı final aşamasında yer alamayacak.