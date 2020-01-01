Barcelona

Lionel Messi, 2021'de Barcelona'dan ayrılabilir

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Lionel Messi, Barcelona 2019-20
Getty
Bayern Münih'e mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Barcelona'da Lionel Messi, gelecek sezondan sonra takımdan ayrılabilir.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 gibi ezici bir skorla mağlup olan Barcelona'da Lionel Messi radikal kararlar aldı.

COPE isimli podcast kanalına göre Lionel Messi, kulübün yeni bir yapılanmaya girmemesi halinde 2021'de Barcelona'dan ayrılacak.

Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızın adı son dönemlerde Inter ve Manchester City ile anılmaya başlamıştı.

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