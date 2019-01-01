Linnes'in maaşı dudak uçuklattı

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir’in arkasından ikinci sırada bulunan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Martin Linnes’in sözleşmesini uzatmıştı

’ın Martin Linnes ile 1.4 milyon Euro değerinde yeni sözleşme imzalaması, oyuncunun ülkesi Norveç’te büyük etki yarattı.

Martin Linnes, bu sözleşme ile aktif Norveçli oyuncular arasında en çok kazanan futbolcusu oldu. Norveç futbol tarihinde ise John Arne Riise ve John Carew’in arkasında üçüncü sıraya yerleşti.

Milli takım kadrosunda bulunduğu son sekiz karşılaşmada 1 dakika sahada bulunan Linnes yerine ilk 11’e çıkan Olympiakos oyuncusu Elabdellaoui’nin maaşı, Galatasaraylı oyuncunun kazanacağı maaşın yalnızca üçte biri.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Linnes, 2 gollük katkı sağladı. Linnes’in ligde attığı tek golü ligin ilk devresinde oynanan karşısında buldu.