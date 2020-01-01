Lingard'dan Ibrahimovic için Jordan benzetmesi

Jesse Lingard, NBA efsanesi Michael Jordan'ın kendisine Zlatan Ibrahimovic'i anımsattığını söyledi.

Manchester United forması giyen Jesse Lingard, 'The Last Dance' belgeselinde Michael Jordan'ın kazanma azmini Zlatan Ibrahimovic'e benzetti.

Bilindiği üzere Ibrahimovic, 'ye transferinden önce 1.5 yıl boyunca forması giymiş ve İngiliz devinde Carabao Cup, UEFA ve Community Shield şampiyonlukları yaşamıştı.

beIN Sports'a konuşan Jesse Lingard, Michael Jordan belgeselinden çok etkilendiğini belirtirken, "İlham verici bir belgesel. Çok farklı karakterlerden oluşan bir takım, bir araya gelerek müthiş işler başarıyorlar." dedi.

Daha fazla takım

Lingard, futbolda Ibrahimovic'in karakterini Michael Jordan'a benzettiğini söylerken, "Manchester United'a gelir gelmez ondaki aurayı hissettik. Kazanma mentalitesine sahip bir oyuncu ve bu doğrultuda bizleri de sürekli motive etmeye çalışırdı. Pek çok insan bu etkiye sahip olamaz. İlk geldiğinde, bize kupalar kazanmak istediğini söylemişti." diye konuştu.