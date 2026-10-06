Lineker: Bellingham, İngiltere tarihinin en iyi oyuncusu olabilir

Jude Bellingham, uluslararası ara dönemin en parlak yıldızlarından biri olarak öne çıktı; zira Real Madrid'in orta saha oyuncusu, son Dünya Kupası finallerinde de forma giydiği İngiltere Milli Takımı ile olağanüstü bir form grafiği yakalıyor.

O yaz turnuvasında Bellingham yedi gol kaydederek, sadece Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin ardından, Erling Haaland ile aynı sayıda golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

İspanya La Liga sezonuna Real Madrid ile güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra, teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki takımla son maçlarda performansını yükseltmeye devam etti; İspanya karşısında İngiltere'nin en iyi oyuncusuydu, Çek Cumhuriyeti karşısında ise (rotasyon politikası nedeniyle) yalnızca birkaç dakika sahada kaldı. Ardından milli takımın Hırvatistan'ı ezip geçtiği (7-0) maçta bir gol atıp üç gol pası vererek olağanüstü bir performans sergiledi.

Ülkesinde orta saha oyuncusu istisnasız herkesin takdirini kazandı; eski İngiliz futbolcu Gary Lineker, Bellingham'ın son maçtaki üstün performansının ardından onu övenlerin en coşkulularından biriydi. Öyle ki "The Rest Is Football" adlı podcast programına katılırken, Bellingham'ın sonunda İngiltere tarihinin en iyi futbolcusu olabileceğini söyleyecek kadar ileri gitti.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

Aynı programda Micah Richards şu açıklamada bulundu: "Cole Palmer'ın yeteneğine ya da Phil Foden'ın top dokunuşuna sahip olduğunu düşünmüyorum, ancak diğer tüm yönlerden 10 üzerinden 9'u hak ettiğini düşünüyorum. Özgüveni ise 10 üzerinden 10; yaptığı her şeye tamamen inanıyor." Lineker ise bu görüşe katılmadı.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre Lineker şunları söyledi: "Bu noktada seninle aynı fikirde değilim; Jude'un topa hakimiyeti son derece etkileyici. Dönüş yapma ve oyuncuları geçme biçimi... Jude'un sonunda İngiltere tarihinin en iyi oyuncusu olabileceğini düşünüyorum."







