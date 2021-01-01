Limassol Alexander Buttner'i gönderdi

Apollon Limassol eski Manchester United oyuncusu Buttner ile sözleşme imzaladıktan 17 gün sonra oyuncuyu serbest bıraktı

Bir dönem Manchester United forması da giyen Hollandalı oyuncu Alexander Buttner, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'e transfer olmuştu. Bu transferinden üzerinden 17 gün geçtikten sonra Apollon Limassol, Alexander Buttner'in sözleşmesini fesh etti. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi sözleşme feshine gerekçe olarak ise oyuncunun fazla kilolarını ve sağlık taramasından geçemediğini gösterdi.

Hollandalı oyuncu ise bunun doğru olmadığını belirterek kulübün sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği ve ikramiyelerin iptal edildiğini belirterek takımdan kendisinin ayrıldığını açıkladı.

FERGUSON TRANSFER ETMİŞTİ

Manchester United'ın efsane menajeri Alex Ferguson zamanında takıma transfer edilen Buttner için İskoç teknik adam o dönem verdiği demeçte, "Alexander, Avrupa'nın en iyi genç sol beklerinden biri ve onu transfer etmekten mutluluk duyuyoruz. O bir süredir izlediğimiz bir oyuncu... Oynadığı pozisyonda gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullanmıştı.

Manchester United A Takım'ında 28 maça çıkan Alexander Buttner bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 3 asistlik bir katkı yapmıştı. 32 yaşındaki oyuncu Manchester United'ın ardından sırasıyla Dinamo Moskova, Anderlecht ve Vitesse takımlarında forma giymişti.