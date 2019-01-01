Lille'in yeni hedefi Mert Çetin

Zeki Çelik transferiyle Türkiye pazarını yakından izlemeye başlayan Lille, gözünü Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki stoperi Mert Çetin’e dikti.

altyapısında yetişen, İstanbulspor’daki performansıyla dikkat çeken Zeki Çelik’i 2.5 milyon Euro karşılığında sezon başında renklerine bağlayan , pazarından çıkmıyor. Genç sağ bekten beklediğinin üzerinde verim alan Fransız kulübü, A Milli Takım’a da yükselen Zeki’nin ardından yeni yıldız adaylarının peşinde.

Fanatik'in haberine göre; Türkiye’de pek çok genç futbolcuyu takip eden Lille’in radarındaki son isim Yıldırım Mert Çetin. ’nin 21 yaşındaki stoperi, bu sezonki başarılı görüntüsüyle takım arkadaşı olan İzlandalı milli stoper Arnason’u dahi kesmişti. Lille kulübünün iki yetkilisi, 2 Nisan’daki Gençlerbirliği-Bolu maçında Mert’i canlı izlemek için statta yer alacak.