Lille'e puanı Burak Yılmaz getirdi

Nice deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen Lille'de beraberlik golünü Burak Yılmaz attı.

'in 8. haftasında , Nice deplasmanına çıktı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ilk gol 50. dakikada Kasper Dolberg'in golüyle Nice öne geçti. Ancak ev sahibi ekibin sevinci uzun sürmedi.

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8 dakika sonra Luiz Araujo'un arka direkte hamle yapan Burak Yılmaz'a pası sonrasında tecrübeli golcü topu filelere göndererek Lille'e beraberliği getirdi.

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Lille aldığı bu beraberlikle liderlik fırsatını kaçırdı ve 18 puanla ikinci sırada yer aldı. Nice ise 14 puana yükselerek 5. sırada kendine yer buldu.

Önümüzdeki hafta Lille, 'u konuk edecek.