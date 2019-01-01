Lille'den Mourinho'ya tepki var

Christophe Galtier, Lille'deki yardımcılarını kendi teknik ekibine katan Mourinho'ya tepkili.

Teknik Direktörü Christophe Galtier, 'ın yeni hocası Jose Mourinho'yu eleştirdi.

Mauricio Pochettino'nun kovulmasının ardından Tottenham'ın başına geçen Mourinho, çok çabuk bir hamleyle Lille'in teknik ekibinden Nuno Santos ve Joao Sacramento'yu kendi antrenör kadrosuna kattı.

Haberin devamı aşağıda

Galtier, Santos ve Sacramento'yu eleştirmezken, Mourinho'nun yaklaşımından ise hoşnut kalmadı.

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lille'in teknik patronu, "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Yapılan hareket çok klastı, gerçekten çok klastı" şeklinde kinayeli bir açıklama yaparken sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kızdım. Zamanlama hiç hoş değildi. Bu işleri yapmanın bir yolu yordamı vardır."

Jose Mourinho, Tottenham'ın başındaki ilk maçında 23 Kasım Cumartesi TSİ 15:30'da deplasmanına çıkacak.