Lille'de yılın oyuncusu Burak Yılmaz
Fransa Ligue 1'de Lille 10 yıl aradan sonra şampiyon olurken milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gösterdikleri performansla sezona damga vurmuştu. Özellikle Burak Yılmaz attığı gollerle takımının mutlu sona ulaşmasında büyük rol oynamıştı.
Fransız kulübünün taraftarları verdiği oylarla takımlarındaki yılın oyuncusunu seçti. En yüksek oyu alan Burak Yılmaz, Lille'de sezonun oyuncusu seçildi.
Tecrübeli golcüden sonra en yüksek oyu Milan'a transfer olan kaleci Mika Maignan ve Benjamin Andre aldı.
Editörün Seçtikleri
- ÖZEL | Salih Uçan: "Bazı şeyler benim elimde değildi, ama yine de yaşadığım her şeyden çok memnunum"
- YORUM | Türkiye için beklentinin zirve yaptığı turnuva: Euro 2020
- Sergio Agüero'nun babası: Pep Guardiola, Agüero'yu asla istemedi
- Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi kutlamasını ayakkabı ile yapmalarının sebebini açıkladı
A Milli Takım ile Euro 2020'de mücadele edecek olan Burak Yılmaz, ay-yıldızlıların gol yollarında en güvendiği isim olarak gösteriliyor.
Burak Yılmaz bu sezon ne yaptı?
Ligue 1'de 28 karşılaşmada görev alan 35 yaşındaki oyuncu 16 gol atarken, beş kez de asist yapmayı başardı.
Burak Yılmaz tüm kulvarlarda ise 33 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 18 gol ve beş asistlik bir performans sergiledi.
Lille ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz'a ABD'den teklifler olduğu iddia ediliyor.