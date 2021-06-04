Lille'de yılın oyuncusu Burak Yılmaz

Kariyerine Fransa'da devam eden Burak Yılmaz, Lille taraftarları tarafından sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Fransa Ligue 1'de Lille 10 yıl aradan sonra şampiyon olurken milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gösterdikleri performansla sezona damga vurmuştu. Özellikle Burak Yılmaz attığı gollerle takımının mutlu sona ulaşmasında büyük rol oynamıştı.

Fransız kulübünün taraftarları verdiği oylarla takımlarındaki yılın oyuncusunu seçti. En yüksek oyu alan Burak Yılmaz, Lille'de sezonun oyuncusu seçildi.

Tecrübeli golcüden sonra en yüksek oyu Milan'a transfer olan kaleci Mika Maignan ve Benjamin Andre aldı.

A Milli Takım ile Euro 2020'de mücadele edecek olan Burak Yılmaz, ay-yıldızlıların gol yollarında en güvendiği isim olarak gösteriliyor.

Burak Yılmaz bu sezon ne yaptı?

Ligue 1'de 28 karşılaşmada görev alan 35 yaşındaki oyuncu 16 gol atarken, beş kez de asist yapmayı başardı.

Burak Yılmaz tüm kulvarlarda ise 33 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 18 gol ve beş asistlik bir performans sergiledi.

Lille ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz'a ABD'den teklifler olduğu iddia ediliyor.