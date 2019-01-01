Lille, Tuncer Duhan Aksu'yu yakından takip ediyor

Lille'nin oyuncu izleme ekibi, İstanbulspor'un 21 yaşındaki sol beki Tuncer Duhan Aksu'yu Birevim Elazığspor maçında tribünden takip etti.

'de İstanbulspor'un konuk ettiği Birevim karşılaşmasını 'nin oyuncu izleme ekibi tribünden takip etti.

Sezon başında Fransız Kulübüyle ön protokol imzalayan Tuncer Duhan Aksu'yu oyuncuyu izlemek için İstanbul'a gelen ekip, karşılaşmayı tribünden izledi. Oyuncu izleme ekibinin bol bol not tuttuğu gözlendi.

Geçtiğimiz sezon Mehmet Zeki Çelik de sarı-siyahlı kulüpten Lille'e transfer olmuştu.

Tuncer Duhan Aksu, oyuna devam edemedi

Tuncer Duhan Aksu, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Sol bek oyuncusu, karşılaşmanın 76. dakikasında sedye ile oyunu terk etti.