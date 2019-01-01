Lille, Timothy Weah'ı transfer etti

Ligue 1 ekiplerinden Lille, Paris Saint-Germain forması giyen ABD'li oyuncu Timothy Weah ile beş yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon 'i ikinci sırada bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan , kadrosunu PSG'den Timothy Weah ile takviye etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Lille ve , Timothy Weah'ın devri konusunda anlaşmaya varmıştır. 'li oyuncu ile 2024 yılına kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Lille benim için en iyi seçim"

İmza sonrası açıklama yapan Weah, "Lille benim gelişimim açısından en iyi seçimdir. Genç ve hırslı bir takımları var. Christophe Galtier ve ekibinin oyuncular tarafından çok takdir edildiğini biliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, aynı zamanda gerçekleştirmek istediğim bir rüyaydı. Yeni takımımda goller atmak ve kulübün kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Geçen sezon 'te kiralık olarak forma giyen genç golcü çıktığı 20 maçta 6 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.