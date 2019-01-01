Lille Osimhen ile puanı kurtardı: 2-2

Lille, Zeki Çelik'in 90 dakikada Yusuf Yazıcı'nın da son yarım saatte forma giydiği maçta Nimes ile 2-2 berabere kaldı.

, 'in dokuzuncu haftasında ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekip Loic Remy'nin golü ile 12. dakikada 1-0 öne geçti. Nimes bu gole 45+5'inci dakikada Ripart'ın attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Konuk ekip, Denkey ile 71. dakikada 2-1' öne geçti Ancak Lille'in parlayan yıldızı Osimhen, 79'uncu dakikada skoru eşitleyip maçın skorunu ilan etti, 2-2.

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20 yaşındaki Nijeryalı golcü bu sezon Lille forması ile çıktığı 9 maçta 7. kez gol sevinci yaşadı.

Lille bu beraberlikle 15 puana ulaşırken; Nimes de puanını 9'a yükseltti.

Lille forması giyen milli futbolculardan Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken; bu yaz 'dan trasnfer edilen Yusuf Yazıcı, son yarım saate görev aldı.