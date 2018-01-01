Lille, Nicolas Pepe için Arsenal'dan 80 milyon euro istedi

Arsenal'ın Lille'de gösterdiği performans ile göz dolduran Pepe için Fransız ekibinin kapısını çaldığı iddia edildi.

Telefoot' un haberine göre Lille yönetimi ise Pepe için 80 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istedi.

Avrupa'nın birçok dev kulübünün transfer listesinde olan Pepe için Arsenal'in bir sonraki adımı merakla bekleniyor. Zira Arsenal bu transferi noktalamak istiyorsa kulüp transfer rekorunu kırmak zorunda.

Ancak Londra ekibinin B planı da hazır. Unai Emery'nin Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Pavon'u da yakından takip ettiği ve eğer Pepe transferinden sonuç alınamazsa Arjantinli isim için yeşil ışık yakacağı konuşuluyor.