Lille-Fenerbahçe maçı canlı izle

2024-25 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig başlamadan önce en ciddi sınavına çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre kulübü Lugano'yu eleyen sarı-lacivertli kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda bu kez Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
Lille-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Fenerbahçe, bu akşam saat 21.30'da Lille'e konuk olacak. Fransa'da oynanacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovas yönetecek.
Haberin devamı aşağıda
Kritik karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.