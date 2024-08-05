UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu Lille-Fenerbahçe maçı canlı izle...

2024-25 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig başlamadan önce en ciddi sınavına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre kulübü Lugano'yu eleyen sarı-lacivertli kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda bu kez Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Lille-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe, bu akşam saat 21.30'da Lille'e konuk olacak. Fransa'da oynanacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovas yönetecek.

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Kritik karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE