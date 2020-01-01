Lille, Angel Gomes ile 5 yıllığına anlaştı

Manchester United'dan ayrılan Angel Gomes, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç yıldız adayı önümüzdeki sezon Boavista'da kiralık oynayacak.

1. Futbol Ligi ( ) ekiplerinden , 'dan ayrılan genç oyuncu Angel Gomes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandığı ve gelecek sezon için 'in Boavista takımına kiralandığı belirtildi.

Manchester United'ın altyapısından yetişen ve A Takım'da ilk maçına henüz 16 yaşındayken çıkan Gomes, İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetmişti.

Daha fazla takım

Gomes, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de düzenli olarak forma giyiyor.