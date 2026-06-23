Lill, Real Madrid’e kapıyı açıyor ve Bouadi’nin fiyatını belirliyor

18 yaşındaki genç Faslı yıldız Ayub Bouadi, 2026 Dünya Kupası’nda Fransız takımı Lille ve Fas milli takımıyla sergilediği dikkat çekici performansın ardından, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasında yaşanan şiddetli bir rekabetin odak noktası haline geldi.

Alman gazeteci Patrick Berger, "Sky Sport" kanalı aracılığıyla, Lille yönetiminin bu orta saha oyuncusunu 70 milyon avrodan başlayan teklifler karşılığında satmaya açık olduğunu açıkladı. Bu rakam, Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansının ardından yükselen piyasa değerini yansıtıyor.

Real Madrid, ilgilenen kulüpler listesinin başında yer alıyor; kulübün scout ekibi, aralarında scout direktörü Johnny Calafat'ın da bulunduğu bir heyet, oyuncuyu yakından izlemek için Fas'ın Brezilya ile oynadığı maça katıldı ve Bernabéu'da Goz'a olağanüstü bir yetenek olarak bakılıyor.

Öte yandan, Arsenal de Faslı yıldızla ilgilenen ilk kulüplerden biri olarak görülüyor. “Topçular”, oyuncu ve çevresiyle sürekli görüşmeler yürütüyor ve Dünya Kupası’nın bitiminden sonra müzakereleri yoğunlaştırmayı planlıyor. Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea ve Bayern Münih gibi diğer önde gelen kulüpler de durumu ilgiyle takip ediyor.

Bouadi’nin geçen Aralık ayında imzaladığı ve Haziran 2029’a kadar uzanan sözleşmesi, kulübü Lille’e büyük bir pazarlık gücü sağlıyor. Özellikle de kulüp başkanı Olivier Litong’un “50 milyon avro yetmez… Olağanüstü bir teklif istiyoruz” şeklindeki önceki açıklamalarının ardından, asgari bedel artık 70 milyon avroya çıktı.

Görünüşe göre önümüzdeki yaz, bu Faslı yeteneği kadrolarına katmak için şiddetli bir rekabet yaşanacak. Bu transfer, genç Afrikalı oyuncular için rekorları kırabilir ve Avrupa’daki güç dengesini yeniden şekillendirebilir.