Ligue 1'de sezonun açılış maçı ertelendi
Yorum()
Getty
Ligue 1'de 21 Ağustos Cuma günü oynanması planlanan yeni sezonun açılış karşılaşması pandemi nedeniyle ertelendi.
Profesyonel Futbol Liginden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış maçının, Marsilya ekibindeki 3 kişinin test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Müsabakanın, sağlık koşullarının elvermesi halinde 16 veya 17 Eylül tarihinde oynanacağı kaydedildi.
Ligue 1'de 2020-2021 sezonu, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.