Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain!
Paris Saint-Germain, Ligue 1'de 33. hafta karşılaşmalarında en yakın takipçisi Lille'in Toulouse ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın ardından şampiyonluğunu ilan etti.
Monaco ile oynanacak maç öncesi Lille'den bir maç eksiğiyle 16 puanlık farkla liderlik koltuğunda oturan Fransız devi, tarihindeki 8. lig şampiyonluğunu yaşadı.
Paris ekibi böylece Ligue 1'i son 7 sezonda 6. kez zirvede tamamlamayı garantilemiş oldu.
2012/2013 sezonundan bu yana PSG'yi koltuğundan edebilen tek takım 2017 yılında şampiyon olan Monaco.
Genel toplamda 8. lig şampiyonluğunu kazanan PSG, bu alanda 10 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduran Saint-Etienne'e bir adım daha yaklaştı.
Puan rekoru hedefi
Paris Saint-Germain'in bu sezon kırma ihtimali olan rekor ise Ligue 1 puan rekoru. 2015/2016 sezonunda 96 puanla ligi zirvede tamamlayan PSG, kendisine ait olan en iyi dereceyi geliştirebilmek için kalan altı maçta 16 puana ihtiyaç duyuyor.
Thomas Tuchel bir ilki yaşadı
Öte yandan Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu tatmış oldu.
Daha önceden 2016/17 sezonunda Borussia Dortmund ile bir Almanya Kupası, bu sezon başında da Fransa Süper Kupası şampiyonluğu kazanan 45 yaşındaki Alman teknik adam, kariyerinde üçüncü kez kupa sevinci yaşadı.