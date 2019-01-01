Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain!

Paris Saint-Germain, Lille'in Toulouse deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Monaco maçı öncesinde şampiyonluğunu garantiledi.

, 'de 33. hafta karşılaşmalarında en yakın takipçisi 'in ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın ardından şampiyonluğunu ilan etti.

ile oynanacak maç öncesi Lille'den bir maç eksiğiyle 16 puanlık farkla liderlik koltuğunda oturan Fransız devi, tarihindeki 8. lig şampiyonluğunu yaşadı.

Paris ekibi böylece Ligue 1'i son 7 sezonda 6. kez zirvede tamamlamayı garantilemiş oldu.

2012/2013 sezonundan bu yana PSG'yi koltuğundan edebilen tek takım 2017 yılında şampiyon olan Monaco.

Haberin devamı aşağıda

Genel toplamda 8. lig şampiyonluğunu kazanan PSG, bu alanda 10 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduran 'e bir adım daha yaklaştı.

Puan rekoru hedefi

Paris Saint-Germain'in bu sezon kırma ihtimali olan rekor ise Ligue 1 puan rekoru. 2015/2016 sezonunda 96 puanla ligi zirvede tamamlayan PSG, kendisine ait olan en iyi dereceyi geliştirebilmek için kalan altı maçta 16 puana ihtiyaç duyuyor.

Thomas Tuchel bir ilki yaşadı

Öte yandan Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu tatmış oldu.

Daha önceden 2016/17 sezonunda ile bir Kupası, bu sezon başında da Süper Kupası şampiyonluğu kazanan 45 yaşındaki Alman teknik adam, kariyerinde üçüncü kez kupa sevinci yaşadı.