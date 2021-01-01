Ligue 1

Ligue 1'de Lorient-Dijon maçı ertelendi

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Lorient Nîmes
Getty Images
Ligue 1'de bu hafta sonu oynanması gereken Lorient - Dijon mücadelesi Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligue 1'de 17 Ocak'ta oynanması planlanan Lorient-Dijon karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Lorient Kulübünde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 20. haftada 17 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Lorient-Dijon mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.

Müsabakanın yapılacağı tarihin sonradan açıklanacağı ifade edildi.

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    Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 12'ye yükselen Lorient, karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurmuştu.

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