Ligue 1'de Lorient-Dijon maçı ertelendi
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Ligue 1'de 17 Ocak'ta oynanması planlanan Lorient-Dijon karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Lorient Kulübünde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 20. haftada 17 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Lorient-Dijon mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.
Müsabakanın yapılacağı tarihin sonradan açıklanacağı ifade edildi.
Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 12'ye yükselen Lorient, karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurmuştu.