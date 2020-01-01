Ligue 1 maçlarına seyirci sınırı getirildi

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, Ligue 1 maçlarının 15 Nisan'a kadar seyircisiz veya maksimum bin kişilik seyirci ile oynanacağını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyadaki birçok spor organizasyonuna etki eden yeni tip koronavirüsün (Kovic-19) son kurbanı oldu.

Ülke virüs salgını ile mücadele ederken Spor Bakanı Roxana Maracineanu da Ligue 1 maçlarının 15 Nisan tarihine kadar seyircisiz veya en fazla bin kişilik seyircinin katılımıyla oynanacağını duyurdu.

Roxana Maracineanu'nun açıklaması şu şekilde: "Stadyumda en fazla bin kişinin olabileceğine dikkat edilmeli. Kulüpler ya yalnızca 1000 adet bilet satma kararı alacak, ya seyircisiz oynama şartını kabul edecek ya da mümkünse fikstürü ertelemeyi tercih edecekler."