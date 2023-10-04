Ligue 1, Lens'e kaybeden Arsenal ile dalga geçti: "Çiftçi ligi golcüleri"

Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e 2-1 kaybeden Arsenal'e "Çiftçi ligi golcüleri" sözleriyle gönderme yaptı.

Ligue 1, Arsenal'e "Çiftçi Ligi" göndermesi yaptı

Arsenal, Lens'e 2-1 kaybetti

Arsenal'ın bu sezon ilk mağlubiyeti

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e konuk olan Arsenal maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Gabriel Jesus, İngiliz ekibini 14. dakikada öne geçirse de Adrien Thomasson ve Elye Wahi'nin golleriyle Lens zaferi yakaladı. Fransız ekibinin bu galibiyetine Ligue 1'in resmi hesabı da sessiz kalmadı. Ligue 1, Lens'in gollerine, "Yine Çiftçi Ligi golcüleri" yazarak Arsenal'a gönderme yaptı. Birçok İngiliz taraftar, Ligue 1 ile "Çiftçi Ligi" sözleriyle dalga geçiyor.

BÜYÜK RESİM: Avrupa futbolunda Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 beş büyük ligi oluşturuyor. Ancak bu beş büyük lig arasında Ligue 1 en zayıf lig olarak görülüyor. Birçok taraftar bu nedenle Ligue 1'i "Çiftçi/Çiftlik Ligi" olarak betimleyip dalga geçiyor.

ARSENAL İÇİN SIRADA NE VAR? Mikel Arteta'nın öğrencileri, bir sonraki maçlarına Premier Lig'de çıkacak ve 8 Ekim'de Manchester City ile karşı karşıya gelecekler.