Liglerin kaderi mayısta belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin durumunun mayıs ayında yapılacak değerlendirmelerle belirleneceğini söyledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada spor faaliyetlerine ara verilirken 'de özellikle futbolun ne zaman döneceğine dair tartışmalar sürüyor.

Milliyet gazetesinden Bilal Meşe'nin haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu bu yöndeki çalışmalarını sürdüyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, hükümet yetkilileri ile iletişim kurarak titizlikle ilerlediklerini belirtirken herhangi bir tarih veremeyeceklerini ifade etti.

Mayıs ayında yapılacak incelemeler sonucunda nasıl bir yol izleyeceklerini belirleyeceklerini söyleyen Özdemir, haberdeki bilgilere göre şu ifadeleri kullandı:

Daha fazla takım

"Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Elbette UEFA’nın görüşünü de alacağız. Mayısın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede mayıs ayında çalışmaların başlayıp, başlamayacağını bu raporlar belirleyecek.