Ligin dibi yanıyor! Süper Lig'de kritik hafta

Bu sezon 4 takımın veda edeceği Süper Lig'de son 8 sıradaki takımı gelecek haftalarda zorlu maçlar bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken, ligin alt sıralarında da ligde kalma savaşı veriliyor.

Süper Lig'de takım sayısını 20'ye sabitlemek için bu sezon 4 takım lige veda edecek ve TFF 1. Lig'den 3 takım Süper Lig'e yükselecek. Bu 4 takımdan biri olmamak için takımlar birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içinde...

Dikkatler Başakşehir'in üstünde

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor. Okan Buruk'un ardından Aykut Kocaman'ın göreve gelmesine rağmen İstanbul temsilcisi henüz istenilen seviyeye ulaşamadı.

Başakşehir bu hafta, son dönemde aldığı kötü sonuçlarla küme düşme potasına yaklaşan Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. İrfan Buz'u göreve getiren Yeni Malatyaspor'u üst üste zorlu karşılaşmalar bekliyor.

Başakşehir ile bu hafta deplasmanda karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, ardından evinde Fenerbahçe ile oynayacak.

Denizlispor'un zorlu maçları var

Hakan Kutlu ile çıkışı geçen ancak ligin son sırasından kurtulamayan Denizlispor, kadrosunda Hugo Rodallega gibi Süper Lig'in en iyi golcülerinden birine sahip.

Hakan Kutlu'nun öğrencileri bu hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olduktan sonra bir sonraki maçta evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Denizlispor'un Kasımpaşa'dan sonraki rakibi deplasmanda Alanyaspor olacak. Geride kalan haftalarda rakipleriyle deplasmanda karşılaşacak olan Denizlispor'u zorlu maçlar bekliyor.

Gençlerbirliği'ne Özcan Bizati dokunuşu

Küme düşme adayları arasında ilk sırada gösterilen Gençlerbirliği, göreve Özcan Bizati'yi getirdikten sonra sürpriz sonuçlara imza attı. Ankara ekibi önce deplasmanda Fenerbahçe'yi, ardından da içerde Kasımpaşa'yı mağlup ederek yükselişe geçti.

Gençlerbirliği bu hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Yılmaz Vural, Erzurumspor'u ligde tutabilecek mi?

İsmail Kartal ile 5 gün sonra yollarını ayıran BB Erzurumspor göreve tecrübeli antrenör Yılmaz Vural'ı getirdi.

Ligde 6 haftadır galibiyet alamayan Erzurumspor, bu hafta sahasında Konyaspor ile karşılaştıktan sonra gelecek maç doğrudan rakibi olan Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Ankaragücü yükselişte

Göreve Hikmet Karaman'ı getirdikten sonra üst üste başarılı sonuçlar alan Ankaragücü, rakiplerine göre iyi bir performansa sahip.

Son 4 haftada 3 galibiyet alarak dikkat çeken sarı - lacivertliler, sırasıyla içerde Antalyaspor, deplasmanda Konyaspor ve ardından bir başka Ankara ekibi Gençlerbirliği ile oynayacak.

Kayserispor'da Hamzaoğlu dönemi

Sezonun en fazla teknik direktör değiştiren takımlarından olan Kayserispor son olarak Hamza Hamzaoğlu'nu göreve getirdi. İyi bir kadroya sahip olan sarı - kırmızılılar bu hafta evinde Göztepe'yi konuk edecek ve ardından Trabzonspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa'nın zorlu fikstürü

Son 10 haftada sadece bir kez kazanabilen Kasımpaşa bu hafta ligin lideri Beşiktaş'ı konuk edecek. Fuat Çapa'nın ardından göreve Şenol Can'ı getiren İstanbul temsilcisini arka arkaya zorlu maçlar bekliyor.

Kasımpaşa, Beşiktaş maçının ardından küme düşme hattındaki takımlarla oynayacak. Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kasımpaşa bir sonraki hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.