Ligdeki kart cezaları kupa maçlarında geçerli mi?

Lig maçlarında görülen kartlar sonucu oluşan sarı ve kırmızı kart cezaları Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmaları etkiliyor mu?

Süper Lig'de kurallar gereği 4 sarı karta ulaşan futbolcular 1 maç ceza alıyor.

Sarı kart cezalısı olan oyuncular bu cezaları yalnızca Süper Lig maçlarında çekebiliyor.

Ligde görülen kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşen oyuncuların cezaları ise kupa maçlarına yansıyor.

Süper Lig'de önümüzdeki hafta oynanacak - Beşiktaş derbisi öncesi sarı lacivertli ekipten Ozan Tufan ve Garry Rodrigues, siyah beyazlılarda ise Caner Erkin 15. hafta karşılaşmalarında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ozan Tufan, Garry Rodrigues ve Caner Erkin, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek mi?

- Fenerbahçe karşılaşmasında Garry Rodrigues direkt olarak, Ozan Tufan ise iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu iki isimden Garry Rodrigues en az iki maç ceza alacağı için Ziraat Kupası'nda oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında çekeceği ceza, Beşiktaş karşısında oynamaya yetmeyecek.

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Ozan Tufan ise bir maçlık cezasını İstanbulspor karşısında çekip, derbide Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta ise iki sarı kartın ardından kırmızı kart gören Caner Erkin, tıpkı Ozan Tufan gibi cezasını hafta içi kupada oynanacak 24 Erzincanspor mücadelesinde çekecek ve derbide sahadaki yerini alabilecek.